La actriz chilena María Elena Swett relató en su Instagram personal un tenso momento que vivió mientras estaba realizando deporte con su hijo: Un automovilista pasó a llevar a su retoño doblándole la bicicleta. No obstante, “gracias a Dios, no le pasó nada”.

En su mensaje, afirmó que un auto se saltó una luz roja, agarrando a su hijo y dándose a la fuga. En ese sentido, declaró que ya se consiguió los videos de las cámaras en el lugar para poder dar con el paradero del sujeto.

Asimismo, emplazó a los conductores a manejar con “precaución”, indicando que, en la calle, “hay que andar con mucho cuidado”.

“La gente anda muy loca, esta pandemia ha removido mucho el cerebro de las personas. En la calle hay que andar con el triple de cuidado“, levantando la alerta hacia sus seguidores. Por otra parte, aconsejó que “no solamente basta cruzar con verde y mirar hacia la izquierda y derecha. Además, tienes que mirar hacia atrás, porque esta persona apareció de atrás”.

“A el (su hijo) no se le movió ni una uña. No se imaginan las gracias que he dado todo el día”, dijo en medio de su video.

Al momento de su publicación, centenares de seguidores coincidieron con la reflexión de Mane sobre la seguridad vial, mandando muchos saludos a su “gatito” y empatizaron con lo sucedido.