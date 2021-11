La actriz María Elena Swett salió a aclarar las dudas sobre su estado de salud, luego que se ausentara del último capítulo de ¿Quién es la Máscara?, programa en que se encuentra desempeñando el rol de investigadora junto a la periodista Macarena Pizarro, el animador Cristián Sánchez y el actor Cristián Riquelme.

“He leído cada uno de sus mensajes de apoyo y tremendo cariño. Todos los que me preguntan por qué no estuve en el capítulo de ¿Quién es la Máscara? les cuento mejor… Me contagié de COVID-19 y estoy todavía en reposo“, confirmó a través de su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, la intérprete de 42 años aseguró que pronto estará de regreso en el estelar de Chilevisión para seguir descubriendo a más famosos detrás de los llamativos disfraces.

“No quiero que estén preocupados, por eso mejor les respondo a tod@s por acá. Espero recuperarme pronto para volver a estar con ustedes y seguir con mi nuevo rol de investigadora que me tiene muy feliz”, agregó.

Cabe mencionar que en el último episodio del programa, Millaray Viera ocupó el puesto de Swett a la espera de su retorno. “Me puse nerviosa en mi primera vez como jurado, pero lo pasé chancho. Estaré unos capítulos más, hasta que la Mane se mejore y pueda regresar en gloria y majestad“, dijo la conductora de Sabingo por medio de Twitter.