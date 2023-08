El manifiesto de Pincoya por su rol Gran Hermano: “Tengo guata, senos caídos y el pelo todo descolorido”

Habituada a romper la cuarta pared con el fin de dirigirse a la audiencia, Jennifer Galvarini cambió la temática de sus característicos monólogos para expresar un honesto y conmovedor manifiesto.

“Por algo tanto me votan, porque si yo no fuera tan importante en ellos o no le tapara su luz que ellos brilan, ni me pescarían”, comenzó relatando Pincoya frente a la cámara del reality de Chilevisión.

Pincoya: “Miren cómo ando, con un delantal…”

Abordando su relación con el resto de sus compañeros, la oriunda de Chiloé continuó sus palabras y se comparó con un peculiar insecto. “Soy como la luciérnaga y ellos son las serpientes. Pero acá estoy, gracias a la gente. No soportan que la gente le hable a la gente”.

“Y miren cómo ando yo. Con un delantal, toda desguañangada, no tengo ni una hueá, no tengo un lápiz labial bonito, no tengo ni una mierda. Así nomás ando. Y también les hago sombra“, manifestó la jugadora.

“Tengo guata, las tetas caídas, el pelo descolorido”

A continuación, Galvarini lanzó una frase que bien podría ser una de sus más insignes en lo que va de encierro: “Y eso que tengo una guata hasta acá abajo, las tetas caídas, el pelo todo descolorido. Traje un par de hueás. Y aún así les hago sombra”.

Para concluir, la técnico en enfermería se refirió al resto de los concursantes, recalcando que ella destaca con luz propia. “Porque no es tanto el genio, fíjate. Es porque ellos sienten que no pueden brillar porque están al lado mío. Los opaco“..

