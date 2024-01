Carla Guatero arremete contra Felipe Avello con nueva acusación: “Me denigró y me dejó súper mal”

Marcela Pedrini, conocida como “Carla Guatero”, reveló nuevas acusaciones en contra de Felipe Avello, en medio de la polémica del documental sobre el ex modelo Luis Pinto.

La ex comediante de Morandé con Compañía aseguró haber sido blanco de denigraciones de Avello. Según el testimonio que entregó en diario La Hora, la situación comenzó cuando se besó con el artista en una fiesta.

“Fue un beso y nada más, y estuvieron dos meses hablando de eso porque se metió con una gordita”, acusó la humorista de origen italiano.

El acercamiento amoroso habría sido muy comentado por los invitados del lugar, por lo que Felipe la habría llamado con una particular propuesta.

“Me dijo que jugáramos con la situación. Me dijo que dijera que estaba enamorada de él. Me dijo: juguemos con esto y yo lo hice“, detalló.

Carla Guatero sobre Felipe Avello: “Me denigró y me dejó súper mal”

Luego, Pedrini aseguró que Avello posteriormente habría querido desmarcarse del hecho expresando que “curado no vale”, mofándose la situación en televisión por su sobre peso.

“Me agarró pal hueveo (sic) como quiso en televisión. Dijo que era para tirar la talla, pero me denigró y me dejó súper mal“, confesó.

Además, recordó las declaraciones de Avello en un programa de televisión donde, según Marcela, emitió declaraciones sobre haber tocado sus senos. En el podcast Terra 2, en tanto, él reveló que ella lo había masturbado frente a la gente, situación que aprovechó de desmentir.

“Yo quería hablar con él y él no me contestaba”

Finalmente, la ex comediante de Morandé con Compañía detalló que intentó comunicarse con Felipe pero no obtuvo respuesta. “Yo quería hablar con él y él no me contestaba el teléfono”, especificó.

“Yo le decía que por qué me dejaba sola en esto, si él me dijo que dijera que estaba enamorada para reírse en el SQP“, lamentó Pedrini.

“Nunca me he podido defender de las ordinarieces de Felipe Avello. Felipe Avello es un maricón, un poco hombre, que para hacerse el chistoso ocupa y denigra a las personas”, cerró.

