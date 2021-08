Esta semana, el pleno de la Convención Constitucional (CC) aprobó en general aumentar las asignaciones que recibirán los convencionales constituyentes que actualmente se encuentran trabajando para redactar la nueva carta magna de nuestro país.

Con 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones, se decidió que los $1,5 millones máximos mensuales que recibirá cada convencional aumente a un máximo mensual de $4.020.401 millones, iniciativa planteada por la Comisión de Presupuesto.

Luego de conocerse la noticia, que generó diversas reacciones en distintos ámbitos, Marcela Vacarezza recurrió a sus redes sociales para dar su opinión y cuestionar el aumento de las asignaciones.

“Me recuerda cuando nos indignábamos porque parlamentarios se subían el sueldo”, comenzó la comunicadora radicada en Miami en su cuenta de Twitter, y adjuntó una captura de pantalla.

Rápidamente su tweet comenzó a recibir diferentes respuestas por parte de los usuarios, quienes tuvieron diferentes opiniones al respecto.

Tras eso, Vacarezza volvió a su Twitter para argumentar su postura al decir que “hay algunos que defienden el aumento en las asignaciones y me dicen que ‘no es lo mismo que el aumento de sueldo de los parlamentarios que va a sus bolsillos’. No lo aclaran con tono cariñoso, obviamente”.

“Lo tengo claro e igual me parece caradura”, concluyó la también psicóloga.

