El 6 de agosto entró en vigencia la Ley de Alcoholes, la que ha generado confusión para algunas personas. Y es que muchos cuestionaron la posibilidad de que menores de edad no pudieran entrar a un restorán por el consumo de este tipo de bebidas. Esto fue abordado por Marcela Vacarezza.

La animadora y esposa de Rafael Araneda quiso expresarse sobre esto mediante su cuenta de Twitter. En la plataforma virtual, lanzó una dura crítica a quienes votaron a favor del proyecto, convirtiéndolo en ley.

Para comenzar con sus declaraciones, Marcela Vacarezza partió escribiendo: “¿De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos?”.

Lee también: Marcela Vacarezza contra el lenguaje inclusivo: “Francamente no hay tiempo ni para escucharlo”

Tras esto, la psicóloga agregó: “Los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano”.

Finalmente, Vacarezza quiso aclarar el tono de sus palabras. “Con respeto sosí”, culminó escribiendo.

De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos?Los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 17, 2021