El Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), con los datos del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI), evidenció que 37.306 personas entre 18 y 59 años han sido vacunados a pesar de no cumplir con los requisitos del calendario oficial del Ministerio de Salud (Minsal).

Al respecto, la animadora Marcela Vacarezza manifestó su malestar en Twitter. “37 mil vacunados no prioritarios. para salir ganando, sobre todo en este tipo de situaciones”.

“Si sabes que NO te toca, ¿cuesta tanto esperar? VENTAJEROS EGOÍSTAS“, criticó Vacarezza.

37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobretodo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 19, 2021