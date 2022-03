Un encendido debate abrió la psicóloga y presentadora de televisión, Marcela Vacarezza, tras expresar que no está de acuerdo con la iniciativa de la Defensoría de la Niñez, la cual propone que la edad mínima para votar por el plebiscito de salida sea de 16 años.

“¿De verdad la Defensoría de la Niñez propone voto desde los 16 años para el plebiscito de salida? Yo incluso me inclinaría a los 21. Cuando somos jóvenes creemos que las sabemos todas…los años te dicen que no es así”, escribió en su cuenta de Twitter.

El planteamiento de la ex rostro televisivo no dejó indiferente a los usuarios de la red social, quienes expresaron sus puntos de vista tanto a favor como en contra. Entre los argumentos de quienes la respaldaron, los seguidores apuntaron a que los adolescentes se informan de la contingencia a través de las redes sociales y no chequean la veracidad de la información que reciben.

En contraparte, quienes rechazaron la idea apuntaron, entre otras cosas, a que fueron precisamente los estudiantes quienes iniciaron las protestas que derivaron en el estallido social, que a su vez dio paso al proceso constituyente.

¿En qué consiste la iniciativa?

Desde la Defensoría de la Niñez envió un oficio a ambas presidencias de las Cámaras del Congreso, para que sea discutido por los parlamentarios la opción de rebajar la edad mínima para votar en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.

“Así como se logró consolidar avances históricos de participación en términos de paridad de género y personas de pueblos originarios, el gran desafío será entonces también consolidar la participación de niños, niñas y adolescentes”, dice Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.