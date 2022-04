Marcela Vacarezza indignada por críticas tras subir foto familiar: “No tengo por qué recibir sus malas energías”

Marcela Vacarezza se mostró indignada en redes sociales tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram.

La presentadora de televisión compartió una imagen donde aparece junto a Rafael Araneda y sus hijos Martina, Florencia y Vicente.

“#TBT 2012 Pensábamos que la familia estaba completa. Éramos felices, pero faltabas tú, Benji querido. Hoy sí estamos completos”, escribió en la postal, dando cuenta que se trataba de una foto antigua.

Sin embargo, al parecer algunos de sus seguidores no leyeron la descripción de la foto y se volcaron a los comentarios para criticar a la psicóloga por no incluir a Benjamín, el hijo que adoptó hace un par de años.

Por eso, Vacarezza publicó una nueva imagen con la que respondió a quienes la tacharon de “discriminadora”.

“Subí esta foto me agredieron diciendo que era discriminadora y otras cosas irreproducibles, porque no salía mi hijo Benji”, señaló en la red social.

“Muy pocos se dieron el tiempo de leer. Si no soy de su agrado no me siga, es fácil. No tengo por qué recibir sus malas energías”, añadió.

Finalmente, agradeció a los seguidores que sí la apoyan: “¡Gracias! Me quedo con los miles buena onda. El resto, bloqueado. Cariños”.