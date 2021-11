“Primera vez que reconozco públicamente mi voto”.

Con esas palabras, la psicóloga y presentadora de televisión, Marcela Vacarezza, anunció una declaración pública a través de su cuenta de Twitter sobre la segunda vuelta presidencial.

En ese sentido, Vacarezza comentó: “Saben que me he declarado abiertamente contraria a la izquierda y al comunismo, por lo que aquí no encontrarán apoyo a ese tipo de pensamiento. Sí respeto a las personas, porque creo que todos somos dignos de pensar distinto”.

Posteriormente, indicó que en las elecciones “nos jugamos aspectos muy trascendentales para nuestro país” y reveló que en la primera vuelta presidencial apoyó a Sebastián Sichel, quien no pasó a segunda vuelta.

“Hoy no tengo candidato. Más, como nunca he votado en blanco o nulo porque creo que hay que jugárselas, mi voto irá para Kast. No concuerdo en muchas cosas con sus propuestas, y en otras soy totalmente contraria, pero no me pierdo frente a la opción de la izquierda comunista”, aseveró la psicóloga.

Asimismo, añadió que “uno vota creyendo que su opción es lo mejor. Si otros votan por Boric es porque así también lo piensan. No haré campaña por Kast por lo que ya dije. Que cada cual siga su conciencia y quien salga electo será el presidente de todos los chilenos, nos guste o no”.