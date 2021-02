Marcela Vacarezza publicó un extenso video en Instagram en el que, entre lágrimas, reveló que sus padres de 84 y 85 años se contagiaron de COVID-19.

“Lo único que decían era que se habían cuidado tanto tiempo, todo el año, y quedaba tan poco para la vacuna, cosa que ellos lo veían como una salvación. Pero tres semanas antes de la vacuna se contagiaron”, contó.

La psicóloga relató el difícil proceso por el que pasaron sus progenitores, quienes se están recuperando en su departamento en Santiago.

“Mi madre empezó sentir síntomas el día 11 de enero y mi papá el 15 de enero. Ella se fue a hacer el examen de coronavirus y le salió negativo. El 19 de enero, día de su cumpleaños, se sentía más mal. Volvieron a hacerse el examen y ese día nos contaron que se habían infectado. Fue súper duro. Mi mamá cumplía 84 ese día y mi papá 85 el 31 de enero”, señaló.

Además, indicó que su mamá “fue saliendo rápidamente y al décimo día se empezó a sentir mejor. Mi papá cayó a la clínica. No necesitó oxígeno, no estuvo en la UCI como muchos pacientes llegan, pero estuvo una semana ahí, hoy está en la casa”.

Asimismo, hizo un llamado a confiar en el proceso de inoculación: “No duden de las vacunas, no lo hagan. No pasen por lo que mucha gente pasó, está pasando y por lo que nosotros pasamos. Cuando ellos nos cuentan, 84 y 85 años, que se contagiaron, a mí se me cayó el mundo. Dije ‘aquí no salen de esta’”.