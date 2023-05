“No tendría cara…”: Marcela Vacarezza desató polémica tras criticar la paridad en Consejo Constitucional

El criterio de paridad de género aplicado para la elección del Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva propuesta de Carta Magna, sigue generando cambios dentro del listado de las y los electos para el cargo.

Según la última actualización del Servicio Electoral (Servel), un recuento de votos en Coronel le permitió un nuevo escaño al Partido Republicano de la mano del ahora consejero Sebastián Parraguez, dejando afuera a Romina Ramos.

Con ese escenario, en la Región de Coquimbo debió aplicarse una modificación que determinó la salida de Gonzalo Pinochet (UDI), siendo reemplazado por Ivón Guerra, del mismo partido.

Considerando este propio ejemplo de la aplicación del criterio mencionado, Marcela Vacarezza causó controversia en redes sociales al compartir una crítica a la paridad.

En un tuit expuso su opinión, asegurando que “si me viera beneficiada por la paridad, me daría vergüenza dejar fuera a alguien que sacó más votos que yo“.

“No tendría cara para aceptar un puesto para el cual no fui elegida“, agregó la ex panelista de televisión.

Si me viera beneficiada por la paridad me daría vergüenza dejar fuera a alguien que sacó más votos que yo. No tendría cara para aceptar un puesto para el cual no fui elegida. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) May 8, 2023

Hay que mencionar que al igual que en el caso de Ivón Guerra (UDI) en la Región de Coquimbo, la ex ministra Gloria Hutt (Evópoli) también se quedó con un cupo en el Consejo Constitucional, desplazando a su compañero de lista Rodrigo Delgado (UDI), pese a tener menos votos.

Lo mismo sucedió con Marcela Araya (PS), quien desplazó a Ricardo Núñez (PS); Gloria Paredes (PR) por su compañero de partido, Ricardo Guerra; Ivonne Mangelsdorff (RN) que dejó fuera a Juan Sutil en la Región de O’Higgins; Mariela Fincheira (PR) que reemplazó a Mario García; Kinturay Melin, de Unidad para Chile, en vez de Christian Dulansky; y Lorena Gallardo, de Chile Vamos, que sacó a José Antonio Urrutia en Los Ríos.