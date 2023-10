Marcela Vacarezza y las probabilidades de regresar a Chile con su familia: “Nuestra vida está acá”

A tres años de dejar atrás su país, Marcela Vacarezza analizó cómo fue hacer las maletas junto a su esposo, Rafael Araneda, y sus tres hijos menores para instalarse en Weston, Estados Unidos, y confesó si planea volver a radicarse en Chile.

Si bien la familia siguió el rumbo de Rafael, quien había encontrado un nuevo trabajo en Norteamérica, el clan estuvo completo tiempo después cuando la primogénita terminó sus estudios en Chile y viajó a reunirse con los suyos. Aun así, Marcela confesó que “fue una excelente decisión”.

Marcela Vacarezza y la opción de volver a Chile

La comunicadora explicó que “no fue venir a probar cualquier cosa, nos vinimos con buena base”, ya que la prioridad era mantener la felicidad de sus hijos. Sin embargo, tras pasar suficiente tiempo en Estados Unidos, no ven necesidad de regresar a su país natal según explicó a LUN.

“Gracias a Dios todo fue para bueno, como queríamos que pasara y ellos (sus hijos) están felices, y la que se nos quedó allá, ahora está acá“, comentó.

Al ser consultada concretamente con volver a vivir a nuestro país, Marcela se mantiene negativa en la idea. “La verdad es que no me veo volviendo a Chile a vivir. Vamos dos veces al año porque tenemos familia, amigos. Y somos felices cuando vamos. Pero por el momento te diría que nuestra vida está acá“, aclaró Vacarezza.

Sobre la misma, reflexionó lo positivo que fue tomar esa decisión en el pasado y no arrepentirse. “Eso es bueno. Es bueno tener ganas de querer quedarse porque si no existiría una espina que te dice que algo no está bien, quiere decir que no estuvimos equivocados hace tres años cuando lo hicimos y es satisfactorio”, cerró.

