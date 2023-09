“El tema no son los privilegios…”: Vacarezza no para y emplaza a Karamanos

“Me llama la atención que exprese que se ‘enorgullece… de su título público de Primera Dama’ y se autodenomine como tal, en relación a sus antiguas declaraciones respecto al tema”, fue como Marcela Vacarezza encaró a Irina Karamanos en internet.

Esto se dio en el marco de una entrevista en que ella manifestó que se siente orgullosa del rol que protagonizó, lo que causó ciertas dudas en la animadora de televisión, quien no dudó en cuestionarla a través de redes sociales.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que le responde a la pareja del Presidente Gabriel Boric, ya que en primer lugar, la presentadora de televisión lanzó un polémico tuit en respuesta de la entrevista.

¿Qué dijo ahora Marcela Vacarezza?

“¿Quitar legitimidad por los privilegios que conlleva el cargo? El tema no son los privilegios en sí (concepto que ustedes desacreditan per se), es qué se hace con esos privilegios. Y aprovecharlos positivamente y por el bien del país se agradecería. Lo ‘gomero’ no es intrínseco al cargo”, indicó Vacarezza.

En primer lugar, Irina Karamanos no se había quedado en silencio: "Si solo lo asumen las que están por mantenerlo, nunca iba a cambiar el rol institucional que le quita legitimidad al Estado por darle privilegios de poder a parejas de los presidentes", señaló refiriéndose a sus dichos frente al cargo. En ese entonces, cerró sus declaraciones indicando por qué usó dichas palabras: "Sí, culturalmente se les dice "Primera Dama". Si quieres nos juntamos a conversar. Saludos".

