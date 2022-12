Marcela Vacarezza encaró críticas por look de Denise Rosenthal: “¿Qué pensaron de ti cuando saliste en bikini?”

Denise Rosenthal triunfó en los Premios Musa tras ser elegida como Artista Pop del Año. Sin embargo, el atuendo que utilizó en la ceremonia fue otro de los temas que destacaron los internautas en relación a la artista, alabándola o criticándola por su elección.

Recordemos que una de las figuras del espectáculo que salieron a comentar el look de Rosenthal fue Marcela Vacarezza, quien a través de su cuenta de Twitter realizó una particular reflexión.

“Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera”, partió diciendo la ex panelista de televisión, agregando que “luego digo ‘¿me gustaría ver a mi hija así?’ Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega“.

Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera. Luego digo “me gustaría ver a mi hija así”? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega. pic.twitter.com/piCDMqczoW — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) December 6, 2022

Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los demás usuarios de la plataforma, quienes respondieron a dicha aseveración y salieron en defensa de la cantante.

Asimismo, en los tuits recordaron los comienzos de Vacarezza en televisión y además cuestionaron la “libertad” que le permitiría a sus hijos.

Pero esto no quedo ahí, ya que la ex comunicadora se dedicó a responder algunos de estos mensajes. Entre ellos, hubo un sujeto que le consultó que si no le gustaba el look de Rosenthal, entonces por qué lo difundía; a lo que ella respondió irónicamente que “llevo años en Twitter y no sabía que no se podía opinar”.

Llevo años en Twitter y no sabía que no se podía opinar. Gracias https://t.co/A7a3p4rhdv — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) December 6, 2022

Por otro lado, Vacarezza aclaró que no es que prohibiría a su hija utilizar un atuendo así, asegurando que “no siempre los hijos hacen lo que a uno le gustaría”.

No digo que no la dejaría. Sería su opción. No siempre los hijos hacen lo que a uno le gustaría. Es la libertad que tienen. https://t.co/78N3mb7TKQ — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) December 6, 2022

El no entender encubierto de buena comprensión de lectura. La vida está hecha de libertades. No todos optamos por el mismo camino. No por eso lo juzgo, pero sí puedo decir que no va conmigo. https://t.co/rfHzueUjq0 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) December 6, 2022

En relación a su aparición en televisión con bikini, la psicóloga y esposa de Rafael Araneda respondió lo siguiente: “Lo hice públicamente y, como tal, se puede opinar… ahhh! Y fue el medio programa”.