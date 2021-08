La psicóloga y panelista de televisión, Marcela Vacarezza, respondió a los dichos de la actriz Malucha Pinto respecto a la Teletón.

La actual constituyente manifestó este domingo en el espacio Estallido Cultural que la Teletón “cumplió un rol, sin lugar a dudas, yo creo que varios roles. Uno, fue visibilizar la discapacidad de la manera como lo hizo, en un principio muy denigrante, desde mi punto de vista. Siempre tuve muchos reparos con eso, desde la lástima”.

“Creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, realmente”, declaró.

Ante esto, Vacarezza contestó a las palabras de Pinto y afirmó “qué fácil decirlo. Miles se beneficiaron con ella y lo siguen haciendo”.

“Ojalá nunca tenga que recurrir a ella. El ‘estado’ la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son”, posteó la comentarista en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, un usuario le recordó cuando Pinto habló que uno de sus hijos fue diagnosticado con epilepsia severa y que los exámenes indicaban que no viviría más de 3 años.

Ante esto, la propia Vacarezza aclaró que no sabía de esto y que le da “una pena tremenda”. Sin embargo, apuntó a que “sus declaraciones son esas y no me parecen”.