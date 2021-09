Este domingo, la convencional constituyente de Isla de Pascua, Tiare Aguilera, fue detenida luego de un presunto hecho de violencia intrafamiliar (VIF) en la comuna de Ñuñoa.

En primera instancia, se dijo que Aguilera y su pareja tuvieron una fuerte discusión en la que la constituyente rompió la mampara del edificio donde actualmente reside. Tras eso, fue detenida por Carabineros, acusándola de VIF.

Horas después, la constituyente aclaró que “los hechos que se han informado no tienen ninguna relación con VIF” y que, tras salir en busca de su pareja para poder dialogar, “se me cerró la puerta de entrada del edificio”.

Lee también: Dan de baja a carabinero que participó en la detención de constituyente Aguilera

“En la desesperación por tratar de entrar, porque mi hijo de cuatro años estaba durmiendo solo en su pieza, forcejee la puerta de entrada, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara”, continuó Aguilera.

En medio de la detención, la convencional denunció malos tratos por parte de un funcionario de Carabineros, acusándolo de ahorcarla e impedirle la entrada al edificio para subir a ver a su hijo que se había quedado solo, y quien posteriormente fue dado de baja tras las viralización de un video donde queda en evidencia su actuar.

Una de las personas que criticó lo ocurrido con Tiare Aguilera fue la conductora de televisión Marcela Vacarezza, quien recurrió a sus redes sociales para expresar su opinión sobre los hechos, instancia en la que manifestó “preocupación” por el hijo de la constituyente.

“Lo más grave de la situación de Tiare Aguilera es el niño que queda desamparado por una situación de VIF que gente del edificio es capaz de reconocer, mas no su propia madre”, comenzó la también psicóloga radicada en Miami.

“Ella lo niega, pero sabemos que esa negación es parte de la dinámica que se sufre”, continuó la esposa de Rafael Araneda en Twitter.

Lee también: El emotivo homenaje de Illapu en el velorio de Patricio Manns: “Te quedas para siempre en nuestros corazones”

Las palabras causaron polémica en la red social, donde hubo opiniones divididas entre quienes se demostraron a favor de Vacarezza y entre los que criticaron que no se haya referido al hecho de violencia cometido por el funcionario policial en contra de Aguilera.

Que terrible en lo que te has convertido , o siempre fuiste así? Todo el mundo vio como una persona que se supone está para proteger a las personas toma por el cuello a una mujer violentamente y no dices nada para apoyar a una mujer como tu . Solo por que es una Constituyente.

Me dediqué a reproducir varias veces el video y si bien considero que el estado etílico que posee Tiare, no es acorde con la situación que acontece, más aún considerando al menor de edad. NO PUEDES hacer como que no ves el ACTUAR VIOLENTO, IMPERATIVO Y NEFASTO del carabinero

— Marlén Bustamante (@ManeCats) September 27, 2021