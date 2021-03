Sorprendiendo en redes sociales por su aspecto, Marcelo “Chino” Ríos reapareció en la vida pública en una entrevista con Canal 13, donde el retirado deportista mostró la casa que desde hace cuatro años arrienda en Florida, Estados Unidos.

El ex tenista de 45 años reveló varios momentos de su vida privada, como sus inicios en el deporte, qué lo llevó a ser la raqueta número 1 del mundo así como también cuando vio salud más comprometida.

En el programa el Chino Ríos contó que cuando sufrió de una vasoconstricción cerebral en 2013, donde sus arterias del cerebro se contrajeron al punto que no dejaban pasar la sangre, por lo que tuvo que ser internado de gravedad.

“Desperté un día y es como un hachazo así a cagar, un dolor de cabeza. Me dolía el cuello y los ojos rojos”, relató.

La historia continuó con la serie de exámenes a los que tuvo que someterse, entre ellos uno de cocaína, en el que aseguró “no salió nada”.

Lee también: Quique Neira terminó en urgencias tras ser mordido por una araña de rincón

“Me siguen haciendo exámenes de la cabeza hasta que están todas las arterias desbloqueadas y ahí me voy. Entonces me preguntan ‘¿cuánto tomas de alcohol?’, y yo le dije ‘será una botella y media en la noche’. ‘No po, tienes que empezar a tomar una copita de vino’, y le dije ‘para esa weá mejor no tomo nada’“, contó el ex deportista.

Forzado a dejar su trabajo y detener las actividades que más estrés podían generar en su cuerpo, vino la angustia. Fue en ese momento que le recomendaron tomar Ravotril en cantidades indefinidas.

“Llegué a tomar 12 milígramos diarios. Me tomaba cuatro o seis en la mañana y estaba perfecto. Pero de repente en la tarde caías, puta, ya no dabas más. Estabas raja y despertabas todo… Estoy ahora con un psiquiatra que me está tratando de sacar el Ravotril. Lo quiero dejar porque ya caché que lo mío era angustia”, dijo Ríos.

Fue ante esa situación crítica para su salud que una psicóloga le recomendó retirarse, plan que incluye su nueva vida en la ciudad de Sarasota, donde la casa de tres pisos tiene como vista el Atlántico.