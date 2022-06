La emoción de Marcelo Marocchino tras casarse a orillas del mar: “Fue muy romántico”

Fue el pasado sábado 11 de junio cuando el modelo y empresario italiano, Marcelo Marocchino contrajo matrimonio con su pareja, la también modelo argentina María Magdalena “Magui” Benet.

La ceremonia se llevó a cabo en una playa de Italia, específicamente en la costa Merlata de Ostuni, localidad perteneciente a la región de Puglia, lugar que escogido porque “el sueño de los dos era casarnos mirando el mar porque nos da mucha tranquilidad y paz interior”.

En entrevista con Las Últimas Noticias , el europeo sostuvo que “el ruido de las olas y la vista hacia el mar me gusta mucho. Además, descubrimos Ostuni juntos y eso fue muy romántico”.

En el momento en que comenzaba la ceremonia, el ex chico reality se quebró de la emoción, algo que aseguró que no suele ocurrir. “Eso me salió natural. No hay explicación. Vi a Magui, estaba divina y era todo lo que quería ver en mi vida”, dijo.

“Esto lo esperamos muchísimo tiempo y me emocioné. No soy de emocionarme fácil y muchos se sorprendieron, jaja. Cuando la vi, caí en mil pedazos. Fue una celebración muy emotiva y la parte sentimental es lo que vale en esos momentos”, agregó.

En cuanto a la comida, la pareja eligió platos tradicionales italianos como “orecchiette (variedad de pasta) con tomate, puré de habas y la mozarrella. Además, la burrata es muy famosa en Puglia. También tuvimos parrilla, donde cocinaban bombetta (rollitos de carne rellenos con alimentos como queso y tocino).

Ahora, Marcelo y Magui se dedicarán a pasear por Cerdeña, para posteriormente regresar a su hogar en Ivrea, localidad cercana a Torino en el norte de Italia.