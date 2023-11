¿Sigue con Paula Pavic? Marcelo “Chino” Ríos acalló especulaciones por su matrimonio

Este viernes 24 de noviembre, Marcelo “Chino” Ríos será uno de los invitados al programa Podemos Hablar, junto a la árbitra Cindy Nahuelcoy, la exchica Mekano, Romina Sáez y el actor Felipe Izquierdo.

En este nuevo capítulo, el extenista entregó detalles sobre la demanda por difamación que realizó contra uno de sus vecinos en Estados Unidos, y como esto, lo llevó a conversar con su expareja, Kenita Larraín.

Además, en su faceta más emotiva, reveló cómo se tomó la relación de su hija Constanza con el seleccionado nacional, Guillermo Maripán y habló sobre su relación actual con Paula Pavic.

Chino Ríos aclara su presente con Paula Pavic

Sobre el presente de su matrimonio, el deportista explicó que tuvieron un mal momento y se encuentran “en diferentes etapas de la vida”. Para Marcelo Ríos, Paula Pavic “está con un pensamiento de hacer cosas en la vida y yo estaba en otra cosa. La relación está desgastada. Hoy en día conversamos, hay hijos de por medio. Estamos tratando de estar bien. Yo no sé qué va a pasar a futuro, son 17 años, uno empieza a sentir cosas diferentes, pensar diferente en ciertas cosas”.

Sobre los rumores que indicaban que el matrimonio había decidido vivir separado, Chino Ríos fue tajante en indicar que “nunca me he ido de la casa” y confirmó que jamás existió infidelidad en la relación.

“Nunca me he ido por los niños, por estar ahí, me costaría mucho dejarlos. Hoy en día, yo no sé qué va a pasar (…) Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos… aquí no hubo infidelidades, nada. Al final decidimos ¿por qué nos estamos separando? ¿Por una estupidez? Antes no te separabas y hoy día te miran feo y te separas. Entonces quedamos en tratar de arreglarlo y en este minuto estamos en eso”, indicó el deportista.

Ante la consulta de Julián Elfenbein sobre la etapa que viven como matrimonio, Marcelo mencionó que han sido muy realistas al enfrentarlo, y que no tiene pensado en separarse.

“Me dice que me ama, me quiere y todo, pero quizás uno piensa que va por diferentes caminos (…) yo creo que no estamos en edad para pasarlo mal. No estoy diciendo que me vaya a separar ni nada, quizás se arregla, quizás no (…) No quiere decir que no la quiera, que no quiera estar con ella. Es la madre de mis hijos y todo, pero de repente se pierde la chispa”.

Pese a no vivir su mejor momento como pareja, el deportista aclaró que seguirán viviendo en Estados Unidos y no piensan volver a Chile.

“La relación con la Paula es que estuve 13 años muy bien, la Paula que yo conocí, estos últimos años han sido pésimos porque ella cambió. Creo que ella puede volver a ser la Paula de antes”, mencionó el deportista a Julián.

“Yo creo que hoy en día la mujer se toma un poder, como un empoderamiento que quiere ser más que el hombre, no es lo que le pasa a ella. Quizás la mujer no quiere ser vista menor que el hombre”, agregó luego el exnúmero uno del tenis, quien además contó que han tomado terapia juntos para salvar la relación.

Respecto a eso, Chino Ríos dijo que “si no se da, tampoco es una cosa de que yo tenga que, buta, me corto la vena (…) la voy a seguir queriendo, voy a seguir estando con ella, voy a seguir con mis hijos, pero no tengo miedo a la soledad, no tengo miedo a estar solo”.

“Cuando las relaciones se ponen tóxicas, creo que lo mejor es dar un paso, y quizás en el futuro te reencuentras, no tengo idea. Para que sepas, no estoy separado, estoy con ella, no estoy separado, vivo con ella, duermo con ella, estoy viviendo en la casa, estoy con mis hijos, seguimos casados, estamos bien, no hay problema, para que quede claro”, cerró el deportista.

