A 14 años de su estreno, la versión chilena de Casado con hijos sigue dando que hablar. En medio de la pandemia, los actores del elenco revivieron sus personajes con divertidas transmisiones por Instagram.

Uno de los intérpretes que participó en la sitcom fue Marcial Tagle, quien hizo el papel de Pablo. En conversación con Canal 13, reveló por qué el esposo de Marcia (Carmen Gloria Bresky) tuvo una transición con un particular “acento español”.

El motivo está relacionado con que en la versión original de la serie (Married… with Children), el personaje fue sacado de la serie y reemplazado por otro actor. Sin embargo, en Chile descartaron esa idea. “Ese actor (estadounidense) originalmente comenzó a cobrar mucha plata después de la cuarta temporada. Ahí decidieron cambiar el guión y metieron a otro“, comentó Tagle.

Lee también: ¡Volvió el español, y tal! Pablo de “Casado con Hijos” mostró que Marcia lo dejó desinfectando la casa en cuarentena

Sin embargo, en la versión local prefirieron conservar el personaje, pero haciéndole algunas modificaciones. Además, en ese tiempo el actor sufrió un accidente.

“Grabando Casado con hijos me caí y me enterré un vidrio en la zapatería. Se me infectó la rodilla y estuve un mes hospitalizado”, recordó.

Por lo anterior, la productora aprovechó de hacer el radical cambio del personaje. “El director me dijo: ‘No puedes salir igual, tenemos que reinventarlo, ¿cómo lo hacemos?””, añadió.

De esta manera, Pablo retornó hablando como español. “Está basado en Torrente, una película española. Yo imitaba al protagonista y en eso no basamos”, comentó.

En la misma línea, reveló que también se inspiró en el acento que tenía Iván Zamorano cuando regresó de Europa. “Hicimos una fusión y se dieron las cosas”.