“#NiUnoMenos”: Marcianeke acusó a su ex polola de presunto maltrato y orquestar robo en su contra

Polémica ha vuelto a causar en redes sociales la ex relación del artista urbano Marcianeke y la influencer Anaís Vilches, luego de que el cantante hiciera públicas denuncias en contra de la joven con una serie de imágenes y audios.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Dímelo Ma la acusó de un presunto maltrato y adjuntó fotos de su cráneo con sangre. “#niunomenos”, escribió. “Ahora sigan defendiendo lo indefendible”.

Por sobre la gravedad de los registros, el artista procedió a compartir audios en los que “probaría” que Vilches habría sido cómplice de un robo del que fue víctima.

“Tengo 80 millones ahí, que tú, yo y el Óscar podemos rescatar”, se escucha decir a la joven en el audio filtrado, el cual fue respaldado por cuentas en Instagram antes de que fueran eliminados.

“No pienso darte más pantalla, pero tampoco quedarme más callado. Dejaré esto aquí y se termina el tema”, escribió Marcianeke al respecto.

Anaís no tardó en contestar a las acusaciones en su contra. Mediante sus historias en la misma red social, la ex del cantante chileno señaló que “a lo mejor me comporté e hice cosas que no debí, pero mala mujer no fui”.

Con respecto al supuesto robo, se refirió directamente al cantante y sostuvo que él “sabría” quién sería el verdadero responsable: “¿Qué veni’ a echarme la culpa a mí?”

Sobre los audios, confesó que son reales pero que se tratan de ella hablando bajo la influencia de drogas: “Esos audios son hace más de 5 meses y lo hice de pura R y hablé puras w*as ‘enclonada’“.

“No me da vergüenza admitir nada, todos cometemos errores”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carnet a la CTM Oficial (@carnetalactm_oficial)

La relación entre ambos finalizó a principios de este año, momento en el cual Anaís Vilches también usó su cuenta de Instagram para desahogarse sobre el quiebre sentimental. Desde aquel entonces que han circulado rumores sobre supuestos maltratos en la relación desde de las dos partes.