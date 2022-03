La gente sentada en los alrededores del VTR Stage fue parte del panorama que prevaleció en la presentación del imitador y comediante Stefan Kramer, marcando un precedente en este festival.

Pero la música fue la tónica de su show. Partió con su interpretación de Jorge González y bromeó con la nueva locación del Parque Bicentenario de Cerrillos. Luego siguió con Bon Jovi, Luis Miguel y sorprendió con Bad Bunny. También regresó con unos clásicos: El “baile de la longaniza” de Fabricio.

Drefquila abrió los fuegos de la arista urbana, continuando con Princesa Alba y su Pinky Promise, Summer Love y Convéncete. Un espectáculo que además fue debut de su reciente single Diario de Vida.

Un Perry’s Stage que continuó con sus bajos resonando de la mano de Marcianeke. Puntual y con un extravagante look metalizado, el intérprete de Dímelo Ma’ abrió con Me Tienen Envidia. Una presentación a la que se sumó Pailita, Harry Nach y Tunechikidd, coronando todo con Los Malvekes. Desmayos y pausas para pedirle al público que retrocediera, también fue parte del esperado espectáculo de Matías Muñoz.

Para cerrar esta arista musical, estuvo la argentina Nicki Nicole. Ella no es tuya y Otra noche, fueron algunas de las canciones que interpretó en el Banco de Chile Stage. Y casi al frente, en el Lotus Stage, Chile seguía diciendo presente con Lucybell y sus grandes éxitos, como Mil Caminos y Cuando respiro en tu boca. Un show que estuvo acompañado de un llamado por la paz “en el Wallmapu, en el norte, en Palestina y Ucrania”, realizado por el vocalista Claudio Valenzuela.

Doja Cat fue la encargada de volver a hacer bailar al público con sus ya conocidas canciones -famosas también por los trends en TikTok- como Woman, Say So y Kiss Me More. Calentando los motores para uno de los platos fuertes de esta última noche: The Strokes.

La banda estadounidense abrió su presentación con un poco de tardanza, desatando los reclamos de sus fans. Pero nada que Bad Decisions no calmara de entrada, sobre todo si se considera que como segunda canción entraron de lleno con uno de sus clásicos: You Only Live Once.

De esa manera, el rock le dio el calor necesario a la noche fría que se desató en la explanada del parque que este 2022 debutó como dueño de casa. Grandes distancias y falta de sombra, fueron algunas de las quejas. Pero también es cierto que su tamaño permitió la mejor distribución de los espacios; algo fundamental en plena pandemia, donde las mascarillas eran obligatorias mas no el común denominador entre los presentes.

