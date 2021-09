El éxito de Marcianeke no para. Con tan sólo 19 años, Matías Muñoz se convirtió en el cantante más escuchado en Spotify Chile.

El artista talquino mantiene seis canciones dentro del Top 50 Chile del streaming musical.

Su hit Dímelo Má se mantiene en la quinta posición del ranking, pero eso no es todo, porque la canción cuenta con 21 millones de reproducciones en dicha plataforma y su video clip ya supera los 19 millones de views en YouTube.

En ese contexto, el número de sus reproducciones lo dejan posicionado al nivel de estrellas como Bad Bunny, quien de hecho tiene 5 canciones en el Top 50 Chile.

No Se Piken, Tussi Code Mari, En las Malas y Buenas, Ponle y Las Naik, son los otros temas de Marcianeke que figuran dentro de la lista de éxitos escuchados en el país.

Su popularidad crece cada día, y mientras su perfil de Instagram alcanza los 682 mil seguidores, en YouTube cuenta con 315 mil suscriptores, cifras que lo posicionan como un artista de una increíble proyección dentro y fuera del país.

En conversación con CHV Noticias, Marcianeke entregó detalles sobre el momento que vive y lo que prepara para el futuro.

“Antes cantaba, pero para pasar el rato. Después tuve depresión severa y cuando tenía problemas me hacía daño a mí mismo. Después de a poquito, tenía un amigo que grababa y me iba a buscar a la casa cuando estaba mal y ahí me ponía a grabar y de a poquito refugiándome. Como pasaba mal, pasaba haciendo música”, contó, relatando que su acercamiento con la música comenzó como un refugio para sus problemas personales.

Por otro lado, reveló el origen de su nombre, y aunque dijo que en sus inicios se nombró “Mati Boy”, con el tiempo se dio cuenta que necesitaba un apodo nuevo. Así fue como llegó a “Marcianeke”. “Marciano era muy común, pero el significado es que se considera algo único y que el que es creyente no más va a verlo y me llamó la atención”, afirmó.