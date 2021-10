Marcianeke se ha posicionado como uno de los artistas chilenos más escuchados en las listas de reproducción de Spotify, cultivando diferentes éxitos a sus 19 años. Sin embargo, hay otra situación que actualmente lo mantiene en la palestra, cuestionando un gesto que el artista realizó durante una entrevista realizada por Zoom.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 6 de octubre por el medio digital Soy Chile, y tan solo bastaron unas horas para que Matías Muñoz se transformara en trending topic por lo que hizo al comienzo de la cita.

¿Qué hizo?

Agacharse para ocultar su rostro de la cámara y luego pasar su mano por encima de su nariz, fue la acción que se difundió rápidamente en redes sociales, apuntando a un presunto consumo de drogas por parte del cantante.

XDDD No te creo lo de Marcianeke, ajaja pic.twitter.com/DqMvp9MxRs — Dylantero (@DyLaNtero1) October 5, 2021

Su aclaración

Sin embargo, mediante un comunicado emitido por su agencia representante, explicaron que esto se debió a que se encontraba “recién despertando y con algo de congestión nasal”. Un argumento que Marcianeke evidenció en una segunda entrevista con la misma periodista, aclarando la situación.

En el documento, establecieron que “la lección que saca es que debe tomarse las cosas más en serio, ‘ya que finalmente todo es marketing y hay que cuidar la imagen'”, citando lo indicado por el artista en ese nuevo espacio.

Por otro lado, el representante del trap chileno explicó que antes de iniciar la primera entrevista “estaba recién despertando de una gira de cuatro eventos, que era en el sur y no estaba preparado para ir al sur. Estaba desabrigado y obviamente me resfrié”. “Estaba congestionado, toda la entrevista estuve congestionado”, reiteró.

Finalmente, el intérprete de Dímelo Ma, Tussi Code Mari y No Se Piken, abordó el revuelo ocasionado en redes sociales por este pequeño gesto, asegurando que “traté de no sentirme mal, la gente lo hace con la intención de opacarme y no hay que darles en el gusto”.