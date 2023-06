"Cuando hay amor...": Marcianeke sorprendió a Ignacia Michelson en club nocturno con tierno gesto tras reconciliación

Una emotiva y esperada reconciliación tuvieron Ignacia Michelson y Marcianeke la madrugada de este viernes, luego que ella presentara un espectáculo de baile en un club nocturno.

El momento ocurrió en el tradicional local Passapoga, ubicado en Providencia, instantes después de que la modelo ofreciera un show por el aniversario número 21 del lugar.

El invitado sorpresa

“Me encanta bailar, me gusta bailar cosas sensuales, me encanta el tecno, la electrónica es mi pasión, soy DJ, eso es lo que más me mueve“, declaró desde los camarines a Las Últimas Noticias.

Y es que, mientras Michelson conversaba con el medio, un invitado llegó de sorpresa y echó tierra a los rumores de un quiebre definitivo. El momento quedó registrado en cámara y se ve a Marcianeke con una parka y a la bailarina con un traje color beige en el backstage del recinto.

¿En qué está la relación?

“Ignacia, ¿ya es oficial la vuelta?”, preguntaron a la protagonista de la noche, a lo cual respondió que “o sea, nos amamos, cuando hay amor todo se puede”. “Estamos volviendo de a poquito”, remató, para despejar toda duda.

Luego, le comentaron que el hecho de que la haya ido a ver “significaba harto”, a lo que la DJ respondió que “sí, obvio”. De esta forma, se suma otro capítulo a la historia entre la influencer y el cantante urbano, un día después de que ella afirmara que “son amigos otra vez”.

Mira el registro del momento a continuación: