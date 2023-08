“Al infierno que viví…”: La incendiaria indirecta de Marcianeke sobre su relación con Ignacia Michelson

La pareja compuesta por Marcianeke e Ignacia Michelson pareciera que llegó a su quiebre definitivo. Tal como lo ha comentado la influencer en diversas ocasiones, ambos le han puesto término a su relación.

Mientras que la ex chica reality no tiene problemas en comentarle a sus seguidores sobre su actual situación sentimental, el cantante urbano no se ha referido directamente al tema hasta ahora, aunque ha dejado varias indirectas.

¿Qué dijo Marcianeke?

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete de Dímelo má publicó un curioso video en sus historias donde hace alusión a su previa relación con la influencer.

“Esta es la frase del día: Este calor me recuerda al infierno que viví cuando me enamoré”, comentó Marcianeke, lo que sorprendió a sus fanáticos.

La respuesta de Ignacia Michelson

Por su parte, durante una dinámica que tuvo con sus seguidores en redes sociales, la ex chica reality respondió tras ser consultada sobre si considera a Marcianeke “un mal hombre”.

“No creo que sea un mal hombre. Es muy niño y hace lo que le dicen”, comentó.

La influencer finalmente señaló: “Yo le deseo lo mejor siempre. Tiene mucho talento, pero yo estoy más grande y quiero y veo la vida de otra forma”.