Uno de los artistas chilenos más populares, Marcianeke, está preparando nuevas canciones y colaboraciones con músicos de trap y reggaetón que serán parte de los hits del verano.

A través de sus redes sociales, Matías Muñoz, su nombre real, había anunciado un nuevo tema junto a Juanka El Problematik, cantautor de Tus besos RMX. Ahora, mediante un live en Instagram, Juanka reveló un adelanto del tema a sus seguidores.

Los fanáticos de la nueva dupla no tardaron en reaccionar por la colaboración, dando su apoyo a los cantantes indicando que “Juanka no falla”, “Estaba esperando esto la verdad, Juanka apoya el talento chileno”, “se escucha fuerte ese temazo”, entre otros.

No es la única colaboración del cantante ya que esta semana Marcianeke lanzó Perreo Tunes junto con Gabo el chamaquito. La canción ya cuenta con más de 400 mil reproduciones en YouTube a solo tres días de su estreno.

El éxito musical de Marcianeke

“Es mi refugio, yo siempre he sido bastante depresivo en mis cosas. O vivía de la música o no sabía qué iba a pasar, hasta que me instalé en la música y espero seguir instalándome más.”, reveló Marcianeke en reportaje de CHV Noticias acerca de paso por la música.

El exitoso cantante de Dimelo Má este 11 de enero cumple 20 años y ya ha recibido varios saludos desde sus colegas musicales, como El menor de las mayores, Gabo el Chamaquito, entre otros.

