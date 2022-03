El cantante nacional de música urbana Marcianeke volvió a dar que hablar en las redes sociales, luego de que en esta ocasión reflexionara respecto al dinero que ha ganado en estos últimos meses.

El artista chileno que se transformó en una sensación en 2021, subió una historia este domingo por la noche.

“Cuando tengo plata, gasto y cuando estoy pelado me la rebusco. No me asusta la pobreza, ni le corro a la riqueza. He comido en restaurantes caros y otras veces sólo he tenido dos mil pa’ un par de fritos y me la vacilo igual sin tanto cuento”, posteó.

Lee también: Mon Laferte publicó tierna foto de su hijo Joel y pidió especial recomendación a sus seguidores

Las frases corresponden a la cuenta en Instagram @nojodasparcee, que tiene más de 137 mil seguidores y que se dedica a postear diferentes publicaciones en las que se hace reflexiona sobre los momentos buenos y malos de la vida.

Anteriormente, el propio Marcianeke ha subido a la mencionada red social fotografías en los que se le ve ostentando el dinero que ha ganado producto de sus conciertos y publicidades. En ellas, no oculta el gran fajo de billetes que tiene en su poder.

Además, el intérprete de Dímelo Ma nuevamente dio que hablar la semana, ya que dio a conocer la decoloración que se hizo en el cabello, publicando una curiosa fotografía en la que se le nota el papel aluminio en la cabeza.