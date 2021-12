El cantante nacional Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, ha tenido un año sumamente fructífero. Su popularidad ha ido creciendo cada día que pasa y sus canciones se han convertido en verdaderos hits entre los más jóvenes.

Incluso, a principios de diciembre, se lució en la entrega de los Premios Musa 2021, en donde se consagró en dos categorías, siendo elegido en primera instancia como Mejor Artista Urbano y posteriormente en la Canción del año, gracias a su éxito Dímelo Má junto a Pailita.

No obstante, pese a que ha ido ganando fama y reconocimiento, nunca faltan los llamados “haters”, que se dedican a criticar a las celebridades a través de redes sociales. De este fenómeno, ni el hombre del momento se salvó. El cantante de trap dedicó un texto a quienes lo han cuestionado durante el último tiempo.

A través de sus historias en Instagram, plataforma en la que ostenta un millón de seguidores, el artista comenzó escribiendo “tranquilo, yo sé corregir mis errores y no tengo para qué andarlos gritando”, añadiendo que “hoy seguimos rompiendo y mañana nos fuimos a Puerto Rico a seguir metiéndole”.

Posteriormente, Muñoz estableció que “nadie va a sacudirme la rama porque todos somos seres humanos, y no soy menos persona por equivocarme. Así que bendición y éxito para el enemigo y mal hablado“.

Luego, el músico expresó que “de los errores se aprende y era. Si no van a sacudirme la rama, aquí seguimos firme, no me atraso”. Finalmente, agradeció a sus fans, así como también, a los “envidiosos que me traen más fama”.

Revisa a continuación los descargos de Marcianeke