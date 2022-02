“Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable”.

Con esa frase, el representante del Circo Tony Caluga calificó la situación que vivió con Marcianeke y que se remite al pasado 19 de enero, cuando el artista urbano llegó varias horas tarde a una presentación que tenía pactada para esa noche en la carpa de Quillota.

Sin embargo, un segundo problema llegó tiempo después a ese fallido show, cuando se suponía que el intérprete debía remediar el conflicto anterior.

En concreto, luego del show fallido de ese 19 de enero, acordaron que el cantante tendría un nuevo espectáculo este viernes 4 de febrero. Pero antes de esa fecha, precisamente el miércoles 2 de febrero, acudiría al lugar para sostener un encuentro con sus fans.

En dicha instancia, sus seguidores y seguidoras podrían tomarse fotos con él a partir de las 19:00 horas. Sin embargo, desde el circo acusaron al artista de incumplir nuevamente sus compromisos debido a un retraso que obligó a suspender la actividad.

Este encuentro que apuntaba a quienes compraran sus entradas para el show del viernes, según el diario El Observador de Quillota, se iba a desarrollar hasta las 21:00 horas de aquél miércoles. Pero el problema fue que con el pasar de los minutos, y ya siendo alrededor de las 20:00, el cantante no llegaba.

Por lo mismo, el representante del circo, Abraham Lillo, decidió dar por finalizada la actividad pese a que el manager de Marcianeke le avisó que iban en camino. Sin embargo, a las 21:00 horas aún no habían rastros del intérprete de Dímelo Ma’.

A raíz de esto, Lillo tomó la decisión de también cancelar la presentación del viernes, ante el riesgo de que el exponente urbano no llegara a tiempo por tercera vez.

“Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable”, indicó Lillo al medio mencionado.

Finalmente, el representante del circo indicó que recibió las disculpas por parte del equipo del artista ante este complicado suceso. Asimismo, hasta antes de lo ocurrido se habían vendido menos de 200 entradas para el aforo permitido de 680 asistentes.