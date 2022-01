Una serie de historias y publicaciones que fueron divulgadas en redes sociales, confirmarían el quiebre amoroso entre Marcianeke y Anaís Vilches. Un suceso que produce particular preocupación debido a las acusaciones de malos tratos durante la relación que ambos jóvenes mantenían hace bastante tiempo. Sin embargo, el artista urbano no se ha referido a este nuevo remezón en su vida personal.

Todo quedó en evidencia a raíz de una historia que Anaís subió a su cuenta de Instagram @anais_esperanza150, cuenta que actualmente fue eliminada por motivos desconocidos. Pero una captura de ello comenzó a rondar en Twitter y así dar paso a las especulaciones.

En dicha publicación, la joven afirmó que “me enamoré. Sufrí pero ya salí de esto. Gracias dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco“, escribió.

Shuuuu terminó marcianeke con la polola pic.twitter.com/6Gyrfofu2t — Ampi (@ampiciliina) January 4, 2022

Dentro del mismo hilo subido a Twitter, la usuaria indicó que esto se habría debido a una pelea a golpes que produjo una herida en la cabeza del cantante durante la noche de Año Nuevo en Talca, su ciudad natal. Pero es importante reiterar que estos antecedentes no han sido del todo ratificados, pese a que Anaís posteriormente hizo referencia a ello en otra historia.

Tanto el artista como la joven dejaron de seguirse en Instagram y borraron las fotos que ambos compartían. Seguido de esto, y ante la eliminación de su cuenta original, Vilches hasta el cierre de la nota suma otros tres perfiles de los cuales todos se jactan de ser los originales.

En una de ellas, @anais.esperanza150_ , acusa presuntamente a Marcianeke de denunciar sus historias para que éstas sean bajadas y así “no diga lo que pasa realmente”, asegurando además que cuenta con pruebas que respaldarían su versión de los hechos.

Por otro lado, en una segunda cuenta (@anais_esperanza150_), Anaís profundiza en los supuestos motivos del término, contando que al comienzo de la carrera del exponente musical “no tenía ni pa’ la micro y andaba puro cafichiandome” (sic), una situación que le molestaba porque “nunca aclaraste eso para no quedar en menos. Pero me da igual, hasta tu ex sabe que eras un cafiche y ahora que tienes para la micro te las das de pobrecito”.

Por otro lado, apuntó a que al comienzo de su carrera lo ayudó a surgir y “ahora te vení a descartar porque te pegué unos manotasos porque me sacaste de quicio” (sic), reconoció.

Continuando con esto, sostuvo que hubo otros episodios en los que Matías Muñoz, de 19 años, supuestamente quebró vasos durante discusiones, tachándolo de “machista” por restringirle su vestuario y otros sueños que ella habría tenido como, por ejemplo, seguir una carrera de modelo.

Finalmente, Marcianeke no se ha referido a este suceso y en Instagram solo se ha dedicado a compartir registros asociados a su carrera musical.