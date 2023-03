“Yo me gano mi dinero”: Marcos Llunas respondió críticas tras ser acusado de explotar a su hijo

En el nuevo capítulo de La Divina Comida, Marilyn Pérez, Javiera Mena y Luis Gnecco se reunieron alrededor de la mesa de Marcos Llunas, para comer una deliciosa comida preparada por el cantante español.

En la instancia, la periodista elogió a la actuación de su hijo mayor, Izan, quien interpretó a Luis Miguel en los primeros capítulos de la serie biográfica de Netflix. “Fantástica”, dijo.

Sin embargo, Pérez también le consultó por los duros momentos que le tocó vivir respecto a lo mismo. “Pero también, yo creo que viviste un período de dulce y agraz”, dijo.

“Una estúpida revista a la que no le voy a dar promoción en México dijo una estupidez (…) Que yo era como el papá de Luis Miguel”, contextualizó el cantante español.

“Para empezar, mi hijo y Luis Miguel no tienen nada que ver, porque Luis Miguel rompió todas las barreras en ese momento y su papá ganó millones. Mi hijo hizo una teleserie y le fue increíble, pero…”, comenzó el intérprete de Reconquistarte.

“Punto dos, yo me gano mi dinero, no me hace falta sacar el dinero de mi hijo. Yo me llevaba el 20% y lo puedo decir aquí porque dejaba de trabajar para ayudarle. Me conseguí conciertos en Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Todo eso lo hice yo”, continuó después.

“Yo lo que quiero es que les vaya bien, si quiere ser cantante, lo apoyo, si quiere ser médico, lo apoyo. Yo me he desvivido. Mis hijos han ido al mejor colegio y yo para pagarlo, no diría que he dejado de comer, pero casi”, dijo visiblemente afectado.

Ante el relato, Gnecco recordó una situación que vivió el artista en medio de la pandemia. “Habla muy bien de tu amor por tus hijos y, por supuesto desmiente toda esta mier… a la que tú te refieres”, dijo el actor.

Ahí es cuando el aludido contó que el encierro producido por el COVID-19 lo pilló en la casa de su ex mujer y madre de sus hijos en Puebla, por lo que convivieron los cuatro juntos durante tres meses, de la mejor forma.

“Mi hijo aprendió a tocar piano, el otro tocaba guitarra. Mi ex pintaba… Volví a tener una familia, que es una familia, pero la pareja no está junta”, confesó.

“Yo creo que la vida es corta para andarse peleando”, cerró el artista radicado en México.

Revisa el momento aquí: