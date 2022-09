“El momento más humillante de mi vida”: La honesta respuesta de Margot Robbie por fotos de Barbie

foto: youtube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

No todo lo que brilla es oro. Y no siempre quienes están con una sonrisa lo están pasando bien. Así lo recordó Margot Robbie, quien sinceró que no estaba del todo feliz cuando rodaba su nueva película de Barbie.

“No puedo explicarte lo avergonzados que estábamos”, comentó en conversación con Jimmy Fallon en el late estadounidense The Tonight Show.

El comentario surgió cuando el animador le mostró algunas de las fotos tomadas durante el rodaje de la película dirigida por Greta Gerwig.

Una vez las fotos se hicieron públicas, las redes sociales se llenaron de ellas y cada vez surgían mas capturas de la protagonista y su co estrella, Ryan Gosling, con llamativos trajes que recrean la estética colorida y fluorescente de la muñeca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margot Robbie (@margotrobbieofficial)



“Parece que nos estamos riendo y divirtiéndonos, pero nos estábamos muriendo por dentro”, sinceró entre bromas la australiana.

Y agregó que “yo pensaba: este es el momento más humillante de mi vida”.

“Sabía que teníamos que rodar algunos exteriores en Los Angeles. Si haces exteriores, vas a tener paparazis y, probablemente, incluso se forme una pequeña muchedumbre”, indicó la estrella que saltó a la fama con El Lobo de Wallstreet, de Martin Scorsese.

Es por lo que anterior que “me imaginaba que atraeríamos algo de atención y que saldrían algunas fotos, pero nada parecido a esto”.

Revisa el momento exacto acá: