Margot Robbie y Greta Gerwig fuera de los Oscar 2024: ¿Machismo en la Academia o decisión justificada?

La aclamada y taquillera película Barbie tuvo un total de ocho nominaciones a los premios Oscar 2024. Sin embargo, pese a que está dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, ninguna de las dos fue reconocida en sus respectivas categorías, no así Ryan Gosling, quien da vida al muñeco Ken.

Resulta aún más insólito pensar que, al parecer, la Academia ignoró el hecho de que se trata de una película con un foco claramente feminista, dirigida por una directora que ha realizado filmes como Mujercitas o Lady Bird; y protagonizada por una mujer que, además, fue la productora.

¿Por qué se reconoció la actuación de Ryan Gosling como el recordado muñeco de plástico en Mejor Actor de Reparto, pero se ignoró el trabajo de Margot Robbie y el de su directora Greta Gerwig? ¿Les faltó algo para obtener un cupo en las principales categorías de Mejor Actriz y Director, respectivamente?

Si bien es cierto que Barbie está nominada como Mejor Película, eso no es suficiente. De hecho, el mismo Gosling lo dijo en un comunicado: “No hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig”. Y para qué hablar del revuelo generado en redes sociales.

¿Es machista la Academia de los Oscar por esta decisión?

Este viernes 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, donde miles de mujeres, de todas partes del mundo, salen a las calles para exigir sus derechos en múltiples dimensiones.

El machismo está presente en todo ámbito. También en el mundo del cine y Hollywood. Este 2024, por ejemplo, solo una mujer compite en la categoría de “Mejor Director”.

Se trata de la francesa Justine Triet, directora de la aclamada película Anatomy of a fall, y quien compite contra cuatro hombres: Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things) y Jonathan Glazer (The Zone of Interest).

En 2023, por ejemplo, los cinco nominados en dicha categoría eran hombres, mientras que en 2022 nuevamente solo una mujer estuvo destacada: Jane Campion, quien se quedó con el galardón por su trabajo en The Power of the Dog.

La cosa fue un poco más diferente en 2021, donde hubo dos directoras nominadas, la ganadora de ese año, Chloé Zhao (Nomadland), y Emerald Fennell (Hermosa vengaza). Sin embargo, la mayoría de los nominados siempre han sido los hombres.

El caso de Robbie resulta un poco más complicado de analizar con datos duros. Desde que se dieron a conocer las nominaciones, se generó un amplio debate en las redes sociales sobre si fue machismo, o no, el dejar afuera a la actriz principal y destacar el papel de Gosling en una película que se trataba sobre la muñeca Barbie.

¿Fue una discriminación de género o simplemente una decisión objetiva? ¿Quiénes forman parte de la Academia?

Lamentablemente, las razones detrás de la decisión solo las maneja la Academia. Sin embargo, lo que sí se puede saber es qué tipo de personas están involucradas.

Según detalla Vanity Fair, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas es una agrupación con más de 10.000 miembros, de los cuales, casi 9.500 tienen derecho a voto.

“Esto supone un aumento de casi el 65% en los miembros con derecho a voto con respecto a hace una década, gracias en parte a las iniciativas de la Academia para invitar a más mujeres, personas racializadas y cineastas de todo el mundo a formar parte de la misma”, detalla el artículo.

Los miembros, en tanto, corresponden a quienes han sido nominados anteriormente a un Oscar, aunque hay algunos que han rechazado la invitación.

Además, hay 17 ramas que acompañan a las categorías. Pueden haber, por ejemplo, además de directores, ejecutivos, productores, marketing, relaciones públicas, entre otros, y algunos independientes.

Otras mujeres ignoradas en los Oscar 2024

Los casos de Robbie y Gerwig en las categorías principales no fueron los únicos.

La película Priscilla está dirigida por Sofia Coppola y protagonizada por Cailee Spaeny, y está basada en las memorias de la viuda del rey del rock n’ roll. No obtuvo ninguna nominación, aún cuando en años anteriores sí se destacó a Elvis, una extraña película biográfica protagonizada por Austin Butler.

Otro caso fue el de May December, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, donde se cuenta la historia de un matrimonio que se ve envuelto en problemas cuando una actriz los entrevista para preparar su papel.

El problema en la industria va mucho más allá a un mayor reconocimiento al trabajo de los hombres. En 2017 estalló el movimiento Me Too, año en que se denunciaron los abusos sexuales por parte de Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes de la industria y que actualmente cumple condena en la cárcel.

