María Becerra tomó posición en polémica de Lali Espósito con Javier Milei: “Lo digo con respeto”

María Becerra, parte del jurado del Festival de Viña del Mar, se refirió a la gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, y deslizó una crítica.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, con miras a su presentación de este viernes en la Quinta Vergara, la cantante trasandina fue consultada por las acciones que ha tomado el mandatario en torno a la cultura y también sobre el conflicto con su colega, Lali Espósito.

“Yo estoy consagrada pero una no tiene que dejar de tener los pies sobre la tierra y entender que hay un montón de otros artistas que están empezando y se necesita esa ayuda (…) Sin la ayuda que se le está quitando va a ser muy difícil”, dijo sobre la reducción de presupuesto para la cultura.

“Argentina es un país tan rico culturalmente, somos reconocidos mundialmente por nuestras obras de teatro, por nuestras películas, por nuestros artistas en general, entonces de repente desfinanciar eso es tristísimo”, agregó.

María Becerra criticó a Javier Milei

Posteriormente, la intérprete de Los del espacio fue consultada por el encuentro a través de redes sociales entre Lali Espósito y el presidente Milei.

“Yo la verdad es que por el momento como que no utilizo mucho mis redes para un mensaje tan político directamente, pero sí apoyo y comparto lo que hace Lali, la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona”, explicó.

Tras eso, profundizó en la actitud del mandatario trasandino: “Siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news muy confuso… siento que se subestima al pueblo, a la gente un montón (…) se arma un revuelo mediático y polémico que no da”.

“Siento que debe haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con todo respeto, es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país antes que ponerte a pelear en redes sociales (…) me parece que debería estar encargándose de otras cosas”, fueron parte de sus declaraciones.

Síguenos en