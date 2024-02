Bullying, acoso y machismo: Los duros episodios que María Becerra enfrentó en el colegio

Maria Becerra, una de las artistas que se presentará la última jornada del Festival de Viña 2024, ha demostrado ser una figura que trasciende la música: No sólo por su pasado como youtuber, sino que por hablar abiertamente de difíciles e íntimos momentos de su vida.

El haber sufrido bullying y acoso cuando acudió a un colegio técnico de Quilmes, así como el proceso de aceptar su bisexualidad ante su familia, son sólo algunas de las cosas que la artista ha comentado en entrevistas.

En noviembre de 2023, para la edición española de la revista Cosmopolitan, la Nena de Argentina explicó que cuando era más pequeña tenía una personalidad más bien tímida y hermética, pero debía hacerse respetar.

Una misión que tuvo que poner en práctica desde su incursión en la fama, ya que comenzó su carrera cuando “era muy chiquita y tenía depresión. Me sumergí de cabeza en ese mundo oscuro y me di cuenta de que no lo quería”.

“Yo tengo tendencia a ser depresiva, por eso siempre he tenido que trabajar mucho para no caer en eso y hoy en día estoy brillando, estoy perfectamente bien, pero porque lo he cuidado mucho”, comentó.

María Becerra relató intento de abuso

La intérprete de Automático, nacida un 12 de febrero del 2000, explicó que tuvo unos años marcados por el bullying. Esto debido a que por insistencia suya, sus padres la inscribieron en un colegio técnico en el que ella y otra compañera eran las únicas mujeres.

“Lo pasé extremadamente mal. Había 200 y pico hombres y éramos sólo dos mujeres. Entonces, imagínate los pendejos de mierda mirando porno en el aula, acosándote por doquier, escribiendo cosas horribles en el baño”, expuso.

“Era un contexto cruel, horrible, y las propias maestras eran iguales. Si yo les decía que me acosaban y que me intentaban meter la regla dentro del pantalón o me tocaban el culo, me contestaban: Bueno, quizás te tendrías que vestir de otra forma, tal vez el jean no debería ser apretado”, contó Becerra.

Asimismo, en su paso como invitada al programa Podemos Hablar de Argentina, en febrero de 2023, la cantante contó que también fue víctima de brutales golpizas por parte de sus compañeros.

“No le decía nada a mi mamá porque me hacían creer que era yo la culpable. He llegado a mi casa moreteada, cortado el labio y mi mamá me preguntaba y yo siempre le metía excusas”, reconoció la trasandina.

Pero todo quedó al descubierto cuando vivió un episodio de abuso: “Nunca le dije a mi mamá hasta que una vez cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mí“.

“Pasó una preceptora, yo estaba gritando y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre y terminara el recreo. Me acuerdo que llegué llorando a mi casa, le conté a mi mamá y al otro día hizo el quilombo de su vida”, cerró María Becerra.

Bisexualidad: “No estaba bien visto y lo ocultaba”

Otra de sus banderas personales fue el momento de admitir su bisexualidad ante su familia, en específico, a su madre.

Reconocer su orientación sexual fue particularmente complicado debido a las cosas que le habían hecho creer. “De repente te tratan de un montón de cosas: De degenerada, de que querés las dos cosas“.

Por lo mismo “yo tenía mis miedos”, sobre todo porque “cuando era chica me daba cuenta de que entre la gente mayor que tenía a mi alrededor no estaba bien visto y lo ocultaba“.

“Hasta que llegó un punto en que era bastante evidente por cómo me comportaba y mi mamá me hizo la pregunta y yo le dije que sí… Mi papá nunca me dijo nada, él siempre me ha dejado ser como yo quiera”, relató la Nena de Argentina.

Amor propio como clave

Finalmente, en entrevista con la revista People en Español, la artista reconoció que debió realizar un trabajo personal para adquirir las herramientas que le permitieran avanzar en su vida.

“A mí lo que me hizo empoderarme fue el amor propio, la confianza“, reconoció la intérprete de Piscina.

“Cuando me fui empezando a amar más, a vencer mis miedos, a decir: ‘Por el amor propio que me tengo estos traumas los quiero vencer todos, quiero seguir mi carrera, quiero triunfar’. Siento que uno para triunfar en la vida tiene que tomar muchas decisiones. Y hay que tomarlas con miedo, pero hay que tomarlas”, explicó la cantante.

Frente a esto, la argentina agradeció además su actual experiencia de amor sano con otra persona y consigo misma.

“Tengo un amor muy sano y eso me pone más feliz que nunca. Es una etapa de cambio, he tomado muchas decisiones, me he alejado de mucha gente, pero tomé esas decisiones en base a ponerme primero, y la verdad es que nunca me voy a arrepentir de eso“, sentenció.

