María Becerra reveló procedimientos estéticos: “No te voy a mentir”

María Becerra respondió a los cuestionamientos en redes sociales sobre la cantidad de retoques estéticos que se ha realizado.

La jurado del Festival de Viña del Mar realizó una transmisión en vivo en Instagram la tarde de este viernes, cuando fue consultada directamente sobre el tema.

¿Qué dijo María Becerra?

La cantante argentina se encontraba leyendo los comentarios de sus seguidores cuando señaló: “¿Quién te hizo la carita?”, haciendo alusión a la frase de Mirtha Legrand, a lo que ella respondió sin tapujos.

“Un cirujano ¿Quién me la va a hacer? Igual, yo no tengo operaciones estéticas, si no lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me lleva caretearla”, expresó Becerra.

La artista aprovechó la oportunidad y siguió confesándose con sus seguidores: “Yo me hice las tet…, lo digo. Son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir”.

Dichos cuestionamientos se remontan a fines de abril de 2023 cuando la cantante argentina fue confirmada para participar del soundtrack oficial de la película “Rápidos y Furiosos X”.

En dicha oportunidad, María Becerra subió unas imágenes a su cuenta de Instagram donde se le ve al lado del cartel promocional de la cinta, ocasión donde se especuló sobre retoques estéticos, que en aquel entonces, ella desmintió por completo, asegurando que era producto del maquillaje.

Revisa la publicación de X:

Sin vueltas: María Becerra confesó en un vivo los retoques estéticos que se hizo y sorprendió a más de uno😱 ¿Qué te parece lo que dijo? #MariaBecerra #Cirugias pic.twitter.com/0At8qYtsgT — Paparazzi (@PaparazziRevis) January 27, 2024

