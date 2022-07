El sueño de María Jimena Pereyra por convertirse en madre con su esposa: “Es lo único que me falta en la vida”

La cantante argentina María Jimena Pereyra fue una de las invitadas del reciente capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, donde compartió con Mario Velasco, Daniela Aránguiz y Daniel Greve.

Durante la visita a su casa, la artista de 45 años fue consultada sobre la relación con su esposa Tania García. “Ya son ocho años que llevamos juntas compartiendo esta vida, ha habido de todo como en toda relación”, afirmó.

“Como pareja hay que estar en el día a día atenta a lo que sucede y obviamente no perder de vista nunca los objetivos. Ver para dónde vamos como familia y pareja“, agregó Pereyra.

En ese momento, Velasco le preguntó que si “hay proyectos nuevos” con García, a lo cual la ganadora de Rojo Fama Contrafama afirmó que “eso nunca va a dejar de pasar”. “Lo he contado varias veces, ya llevamos seis o siete intentos. Yo quiero que crezca la familia, quiero mamá y no abuela“, dijo entre risas.

“Yo creo que es lo único que me falta en la vida. Sé que hay tiempos, aparte no son procesos fáciles. Por el sólo hecho de que no funcionó, el dolor que eso provoca también hace que te replantees muchas cosas y darle vueltas a tu vida”, añadió.

No obstante, sostuvo que “por suerte todo se encaminó y seguimos juntas, con ganas de seguir intentándolo. Si no funciona, me gustaría igualmente ver la posibilidad de adoptar, me encantaría“.

“El tema de la afiliación es un alegría, el poder poner mi apellido, de tener derechos y una responsabilidad”, agregó.

Revisa el momento acá.