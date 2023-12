María Jimena Pereyra reveló nombre que tendrá su primer hijo y contó increíble presagio

María Jimena Pereyra será una de las invitadas al nuevo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde hablará con Jean Philippe Cretton sobre el largo proceso que vivió para llegar a ser madre, además reveló el sexo y nombre del bebé.

La cantante contó que luego de 12 intentos fallidos de fertilización asistida, pensaron que este sería el último intento para lograr tener un hijo.

“La vida cambia tan rápido, uno a veces pone todas las ilusiones, pero quizás no era el momento… pensamos que no más, hasta que Tania (García, su esposa) me dijo ‘ya, mi amor, hagamos el último intento, no podemos bajar los brazos”, contó Pereyra.

El presagio de María Jimena Pereyra

La argentina mencionó que, en medio de su viaje por Buenos Aires, decidieron cambiar de aire y buscar un poco de energía en su familia.

“Habíamos ido a ver a mi madre. En la espera dijimos por qué no vamos a ver a la familia. Hacemos algo diferente con mis hermanos, estuvimos con mi mami, quizás nos hace falta una energía de familia y un poquito de útero”, contó la ex Rojo.

“Estábamos en esta espera de 14 días, después de haber hecho el tratamiento y 2 días antes de tener que hacer ese test de embarazo, yo soñé que Tania estaba embarazada y fue por primera vez, después de tantos años de intentos, que le dije ‘mi amor, estás embarazada, lo acabo de soñar'”, sorprendió contando la trasandina.

Este presagio se confirmó dos días después, cuando luego de hacer un test de embarazo, la prueba dio positivo y según contó María Jimena, fue ahí, cuando decidieron comentarlo a toda la familia.

Reveló sexo y nombre de la guagua

Tras comentar lo especial que ha sido compartir este momento junto a Daniela Castillo, quien también está esperando un bebé, María Jimena Pereyra reveló cómo se llamará el hijo que espera con Tania García.

“Al tercer mes hicimos una eco y se mostró. Se va a llamar Mateo Valentín”, concluyó la cantante.

Si quieres ver este momento, recuerda que este viernes se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar a las 22.30 horas.

