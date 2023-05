“No quiero ser abuela, quiero ser mamá”: María Jimena Pereyra habló de su último intento de convertirse en madre

A varias semanas de contraer matrimonio mediante una emocionante ceremonia en el Registro Civil, Maria Jimena Pereyra reapareció en los medios y formó parte de la última edición de Podemos Hablar, que será emitida esta noche por Chilevisión.

Entre otros temas, la cantante abordó su anhelado e íntimo deseo de convertirse en madre, confesando sentirse “triste” al pasar por el “animómetro”, debido a la serie de dificultades que ha debido sortear en el proceso.

“Hay cosas que me gustaría que funcionaran y que no están funcionando; uno de mis sueños máximos de ser mamá“, comenzó relatando en el programa, junto antes de describir los inconvenientes que ha enfrentado mientras persigue su objetivo.

“Tengo un proyecto de vida con esposa, los años van pasando y llevamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona”, reveló. “Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora, porque sé que es ella que pasa por todo este proceso“, confesó.

A su vez, la argentina contó que su último intento de inseminación artificial para el embarazo fue hace una semana, puntualizando que fue el intento número 12 en 7 años. “Ella no sabe todo lo que me afecta a mí y, a veces, trato de no manifestarlo frente a ella“, acotó.

“Antes de este proceso ella dijo que era el último, durante el periodo de espera, me dijo que haríamos todos los exámenes de nuevo. Fue como una lucecita de que vamos a continuar. No bajo los brazos. Tampoco quiero esperar tanto, no quiero ser abuela quiero ser mamá (ríó)”, concluyó en su intervención.

