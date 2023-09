“¡Cuánta alegría!”: María Jimena Pereyra y su esposa se convertirán en madres tras meses de intentos

Después de meses de intentos y luego de haber contraído matrimonio, María Jimena Pereyra y Tania García anunciaron que se convertirán en madres por primera vez.

La cantante, quien relató en Podemos Hablar su tristeza por no poder concretar esta dulce espera, compartió la noticia a través de redes sociales y conmovió a sus seguidores con este nuevo paso personal tan anhelado.

Fue precisamente su esposa, Tania, quien subió un video de la ecografía correspondiente, manifestando su felicidad por este acontecimiento.

“Después de tantos años, aquí estás pequeñ@. Sigamos creciendo juntos y más fuertes que nunca!”, escribió en el registro y etiquetó a María Jimena.

Posteriormente, la misma publicación fue reposteada por la artista, agregando las siguientes palabras: “Te amo mi vida. ¡Cuánta alegría!”.

María Jimena Pereyra y el anhelo de ser madre

Tal como mencionamos, Pereyra había ahondando en su íntimo deseo de convertirse en madre tras su paso por Podemos Hablar y las dificultades que ambas enfrentaron en el proceso.

“Hay cosas que me gustaría que funcionaran y que no están funcionando; uno de mis sueños máximos de ser mamá“, comenzó relatando en el programa, junto antes de describir los inconvenientes que vivieron en la búsqueda de su objetivo.

“Tengo un proyecto de vida con esposa, los años van pasando y llevamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona”, reveló. “Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora, porque sé que es ella que pasa por todo este proceso“, confesó.

“No bajo los brazos. Tampoco quiero esperar tanto, no quiero ser abuela, quiero ser mamá“, concluyó en su intervención.

Sin embargo, tras varios intentos encima, finalmente y felizmente ambas se convertirán en madres.

Síguenos en