María José Bello reveló traumática experiencia con vecino obsesionado con ella: “Le pegó a mi marido”

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar y que se emitirá la noche de este viernes 26 de mayo, la actriz María José Bello relató una traumática experiencia que vivió a raíz de un complicado vecino de su edificio.

La intérprete que es parte de la nueva teleserie de Chilevisión, Dime con quién andas, contó que este sujeto se obsesionó con ella, haciéndola pasar por momentos de estrés y angustia que incluso contaron con la intervención de Carabineros.

Falsas denuncias por VIF

Todo partió cuando ella y su pareja estaban llegando a su casa después de una fiesta, ” nos damos cuenta de que está lleno como de cucas (carros policiales) y que había como todo un operativo, y cachamos que estaban en nuestro edificio“.

“Mauricio (pareja de la actriz) va, pero después no baja y se demora. Lo llamo por teléfono, le pregunto si es nuestro departamento y me dice que sí, pero que no puede hablar ahora”, continuó.

“Yo me quedé nerviosa y subí. Y vi cómo los carabineros se estaban llevando a Mauricio. Había una denuncia de que estaban asesinando a una niña del edificio, de que estaban ahorcando a una niña arriba”, explicó. Pero la denuncia, reveló, fue realizada por su propio vecino del departamento del frente por supuesta violencia intrafamiliar.

Pero eso no fue todo, ya que luego debió vivir con las consecuencias de esa falsa denuncia.

“Los siguientes días había un platito con vasito de leche y galletitas para mí afuera de la casa, porque yo era una mujer que estaba siendo agredida y lo pasaba mal. Golpeaban la puerta y llegaban los carabineros preguntando si estaba todo bien, y yo les decía que mi marido era la raja”, dijo.

Más allá de esta desagradable y preocupante experiencia, la situación se extendió por mucho tiempo, ya que “el tipo éste, estaba loco realmente y esto fue muy muy largo hasta que en algún momento llegamos con mi primera guagua“.

Ya al hecho de tener su primer hijo, provocó que el marido de la actriz decidiera enfrentar a este problemático vecino.

Pero “este tipo saco los rieles de la cama y le pegó a mi marido. Lo más heavy es que se transformó en una pesadilla para todos los vecinos. Este tipo tenía rasgos psicóticos y costó mucho sacarlo del edificio“, cerró.

Esta experiencia y muchas otras vivencias serán abordadas por María José Bello en el capítulo de Podemos Hablar que se emitirá este viernes, junto a los también actores Benjamín Vicuña, Lorena Bosch y el comediante Paul Vásquez.