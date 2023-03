“No le cambiaría nada”: María Luisa Godoy dedicó emotivo mensaje a su hijo en el Día del Síndrome de Down

Este 21 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional del Síndrome de Down, fecha establecida desde 2011 por las Naciones Unidas para que las personas con esta condición sean consideras como sujetos de derecho y oportunidades.

A propósito de esta efeméride, la animadora de televisión María Luisa Godoy, compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram para hablar cómo ha sido su vida tras el nacimiento de su hijo menor, Domingo.

“Es la guagua más tranquila que he tenido, porque es la primera que me pasa de largo tan rápido. Sólo llora si quiere papa y también tiene algo que es bien Godoy, que es la carcajada“, partió diciendo Godoy.

La comunicadora sostuvo que “yo quería un quinto hijo, fuimos muy felices desde el primer momento de estar embarazada, pero después me sentí un poco más mal. Obviamente fue un embarazo con más incertidumbre porque llegó muy rápido (el resultado)“.

En ese sentido, indicó que se enteró que su pequeño tenía Síndrome de Down después de la primera ecografía. “Hubo un lapsus como de tres meses un poquito más angustiantes, porque no sabíamos si tenía una enfermedad asociada”, afirmó.

Asimismo, reveló cómo reaccionaron sus hijos al contarles sobre el diagnóstico de su futuro hermano. “Las dos mayores lloraron porque pensaron que él iba a estar mucho hospitalizado y le dijimos que no, que no necesariamente”, relató.

“Después Violeta me hizo una pregunta muy profunda, que fue ‘si tú le pudieras sacar el Síndrome de Down, ¿se lo sacarías?’ y le dije ‘no, nosotros lo amamos como es’. No sería la misma persona, si yo le sacara el Síndrome de Down a Domingo no sería el mismo Domingo. Si bien el Síndrome de Down no lo determina, sí es parte de lo que él es”, reconoció.

Complejo parto de Domingo

La reciente animadora del Festival de Viña del Mar también entregó detalles del complejo parto de Domingo, luego que se sometiera a una cesárea de emergencia tras detectar problemas durante un control.

“El doctor, con años de experiencia, me dijo ‘ándate a una ecografía’. Fui y el ecógrafo dijo ‘no me gusta, prácticamente no se ha movido’ y ahí me empezó a bajar más el susto“, reveló.

Posteriormente, la enviaron a un seguimiento clínico y se percataron que en las últimas dos semanas de gestación su hijo “dejó de crecer”. Ante esto, procedieron a una intervención urgente para dar a luz al pequeño.

“Es de las veces que más miedo he sentido en la vida, decía ‘ay Dios mío, cómo vendrá’. Entonces lo sacan y no lloró, me preocupé y de repente lloró y el doctor me dijo que estaba todo bien. Dije ‘al fin tenerlo, al fin que está bien'”, relató la conductora entre lágrimas.

En esa misma línea, recordó que dicha situación “fue increíble, porque los niños con Síndrome de Down son bastante hipotónicos, que no desarrollan tanta musculatura, y succionó la pechuga al tiro. Todo fue una bendición, una felicidad indescriptible“.

Asimismo, entregó un consejo para quienes sean padres de niños y niñas con esta condición: “No tengan miedo, que un hijo con Síndrome de Down es maravilloso como cualquier otro”.

“Probablemente hay que tener más paciencia, las cosas les cuestan un poco más, somos miles que somos parte de esta tribu, como se les dice a los papas que tienen hijos con Síndrome de Down. Es un camino precioso que obviamente en algunos momentos de la vida será más difícil, pero todos los hijos van a enfrentar dificultades tengan o no Síndrome de Down y uno tiene que saber y aprender a acompañarlos en lo que ellos vivan”, expresó.

Finalmente, envió un emotivo mensaje a propósito del Día Mundial del Síndrome de Down. “Gracias a la vida por regalarme a Domingo, porque no le cambiaría nada. Soy tan feliz con él, me llena la vida y el alma como cada uno de mis cuatro hijos“, dijo.

“Pertenecer a esta tribu es de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Nos pone una bandera de lucha, donde cada uno quiere luchar por los derechos de las personas con algún grado de discapacidad, por una mayor inclusión que todavía nos falta tanto para avanzar en nuestro país”, complementó.

Revisa el video acá: