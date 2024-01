“Aún no me la creo”: María Luisa Godoy se mostró “chocha” por logros de sus hijos en vacaciones

María Luisa Godoy revolucionó las redes sociales tras compartir con sus seguidores de Instagram dos importantes avances que realizaron sus hijos más pequeños, Ignacio y Domingo, durante las vacaciones.

La animadora del Festival de Viña del Mar se encuentra con su familia tomando un descanso antes de comenzar con los preparativos del evento que se llevará a cabo a fines de febrero.

El orgullo de María Luisa Godoy

La periodista se mostró feliz desde la playa en compañía de sus dos hijos menores, Ignacio, de tres años y Domingo, quien sólo tiene un año.

A través de un video, la animadora le preguntó a Ignacio: “¿Qué ha sido lo mejor de las vacaciones?”, a lo que él respondió con balbuceos: “¡Sacarme los pañales!”.

Godoy no pudo contener la emoción y entre gritos y felicitaciones, señaló: “¿Y qué más?”, lo que permitió que su hijo revelara que “la guagua gatea”, refiriéndose al pequeño Domingo, quien aparece en el registro disfrutando de la arena.

“Díganme si no es lo ‘mejor de las vacaciones’, como dice Nachito, que: ‘la guagua gatea’ y que él se ‘sacó los pañales’ ¡Aún no me la creo! Tremendo regalo que nos dieron”, señaló Godoy en la publicación.

Los seguidores de la animadora destacaron las habilidades de sus hijos para realizar dichas tareas a tan temprana edad y destacaron la ternura de Ignacio, quien demostró tener una gran personalidad y carisma ante la cámara.

