María Luisa Godoy compartió sentida reflexión en el Día del Síndrome de Down

María Luisa Godoy compartió en una publicación a través de Instagram en la que se refirió al Día Internacional del Síndrome de Down, el que se conmemora durante este jueves 21 de marzo.

Cabe destacar que este tema es especialmente cercano a ella, ya que uno de sus hijos posee esta alternación genética. Es por esta razón que publicó unas fotos en familia, donde además dedicó un especial escrito para él.

“En este Día Internacional del Síndrome de Down, los invitamos a todos a salir con los calcetines cambiados para generar más conciencia y avanzar en una mayor inclusión“, partió diciendo en el texto.

“Los cambios no se producen solo con modificaciones estructurales y espacios de inclusión, también es clave que cada uno de nosotros lo haga con el corazón “, añadió la periodista.

“Hasta que tener o no Síndrome de Down sea como tener los ojos café o negro, el pelo rubio o moreno, o ser alta o baja. Simplemente que no sea tema”. cerró.