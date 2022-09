“Nació nuestro chinito amado”: María Luisa Godoy dio a luz a su quinto hijo y compartió tiernas postales

La animadora de televisión María Luisa Godoy informó este miércoles el nacimiento de su quinto hijo, fruto de su relación con el abogado Ignacio Rivadeneira.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista indicó: “Nació nuestro chinito amado. Mil Gracias por tantos mensajes de amor para Domingo y para todos nosotros”.

En la publicación, que ya acumula casi 100 mil “me gusta”, la comunicadora se llenó de felicitaciones de figuras del espectáculo nacional como Alison Mandel, Millaray Viera, Francisco Saavedra y Julián Elfenbein.

Precisamente, este último escribió: “Felicidades Mary y Nacho queridos, por la llegada de ese ángel y bendición llamado Domingo. Todo el amor para esa hermosa familia que tienen“.

Cabe mencionar que hace algunas semanas, Godoy se refirió por primera vez a la espera de su nuevo hijo: “Lleno de amor, pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”, dijo en Canal 13.

Asimismo, reveló que el pequeño venía con un “problema de cromosomas”, relacionado a un diagnosticado de Síndrome de Down. “Con Nacho vivimos tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas”, reconoció.

“Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas, cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones, entonces no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, expresó en ese momento la animadora del Festival de Viña.

Revisa acá la emotiva publicación: