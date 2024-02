María Luisa Godoy y Pancho Saavedra se llenan de críticas en redes tras show de Javiera Contador

Las críticas se hicieron sentir en las redes sociales por la intervención de los animadores del Festival de Viña, María Luisa Godoy y Pancho Saavedra tras el show de Javiera Contador.

Esto luego de que la rutina de humor de la actriz nacional no lograra encantar del todo al “Monstruo”, teniendo un comienzo tenso marcado por las pifias, las cuales logró revertir con la salida del elenco de “Casado con Hijos”.

Sin embargo, su show terminó antes del tiempo contemplado, momento en que María Luisa y Francisco Saavedra, según los usuarios en redes sociales, se notaron incómodos con la situación teniendo dificultades para manejarla.

“Que no pase piola el mal manejo de los animadores, María Luisa hablando enojada y Pancho perdido sin saber que hacer”, “Pésimos animadores. Maria Luisa Godoy diciendo ‘lo intentó dar vuelta’? No supieron contener“, expresaron los usuarios en redes sociales.

Maria Luisa y Pancho Saavedra no se pueden enojar con el público, pagan su entrada para ver un espectáculo y si no les gusta se respeta, no están a la altura, tampoco supieron manejar la gran emoción que produjo Andrea Bocielli, se quedaron sin palabras.

