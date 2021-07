María Luisa Godoy recordó los tensos minutos previos que vivió en el inicio del Festival de Viña del Mar 2020, mientras afuera de la Quinta Vergara se desarrollaban manifestaciones en el contexto del estallido social.

“No sabíamos si se iba a hacer hasta último minuto, de hecho horas antes habían ciertos códigos que se manejaban o de episodios que pudieran suceder”, dijo en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

La animadora del certamen viñamarino señaló que esa versión, la última antes de la pandemia, “fue increíble por el estallido social, además a mí me pilló en un momento muy bonito, pero también particular, que es que yo estaba embarazada de mi guagua“.

“Yo me acuerdo que me había demorado un mes en escribir la obertura de lo que iba a decir esa noche, incluso el director de Viña nos ‘ustedes no se preocupen que no les va a pasar nada, porque vamos a entrar al escenario con 100 artistas’. Era una obertura preciosa y terminaba con una canción de Los Jaivas“, rememoró.

En ese contexto, contó que media hora antes de empezar el espectáculo le informaron que dicha obertura ya no se realizaría, porque los artistas que se iban a presentar en ella estaban en el Hotel O’Higgins, el cual fue vandalizado.

“Recuerdo que ahí me vino como una angustia que no había sentido nunca. Qué voy a decir, qué voy a hacer y fueron como 10 minutos interminables y ahí me fui a mi camarín para pensar qué iba a decir”, agregó la conductora.