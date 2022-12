“Lleno de amor”: María Luisa Godoy compartió tierno video de su hijo por el Día de las Personas con Discapacidad

Durante la jornada de este sábado, la animadora, María Luisa Godoy, compartió un tierno video en su cuenta de Instagram junto a su bebé en el marco del Día Internacional de la Discapacidad.

“Hoy es el Día internacional de las personas con discapacidad! Quiero desearle un muy feliz día a todas las personas con capacidades diferentes. Para nosotros es un regalo de Dios tener a mi Domingo amado. Valoremos las diferencias y aprovechemos el tremendo aporte que son. Aún queda mucho por avanzar en inclusión!”, dice el mensaje que dejó el rostro televisivo junto al video.

Domingo, el quinto hijo de María Luisa Godoy, aparece con una bella sonrisa mientras su madre intenta hacerlo reír.

Vale recordar que durante su embarazo, la comunicadora reveló que el pequeño venía con un “problema de cromosomas”, relacionado a un diagnosticado de Síndrome de Down. “Con Nacho vivimos tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas”, reconoció.

“Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas, cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones, entonces no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, expresó en ese momento la animadora del Festival de Viña.

En tanto, Godoy ya había compartido registros junto a su retoño, causando furor en la red social debido a la ternura que inspira el pequeño.

A este momento, el video cuenta con más de 150 mil reproducciones y muchas interacciones de internautas y reconocidas figuras que, entre otros comentarios tuvieron palabras como “qué chinito más alegre y delicioso”, “que risa mas hermosaaa!!!” “Que rico es Domingo, hermosooooooooooo!!! Y lleno de amor”.